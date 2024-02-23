Мир 23 февраля 2024, 23:37 «Настроения изменились». Члены ГА ООН припомнят Украине ее позицию по ситуации в Газе AFP: взгляды в ГА ООН по поводу позиции Киева на справедливый мир изменились РИА «Новости»

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Представления членов Генассамблеи ООН на украинский кризис за минувший год претерпели существенные изменения. Об этом сообщило AFP.

Согласно тексту резолюции, принятой 23 февраля 2023 года, ГА ООН подчеркивала необходимость прекращения конфликта в соответствии с уставом ООН, при этом авторы документа придерживались украинского взгляда на «справедливый мир». Тогда ее поддержала 141 страна, семь были против и 32 государства воздержались.

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Но за минувший год «настроения изменились», подчеркнул дипломат.

Собеседник агентства уточнил в связи этим, что, например, арабские страны не забудут безучастную позицию Украины при голосовании за документ, который предполагал немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также освобождение всех заложников.

Ранее сообщалось, что постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи, на котором обсуждалась тема якобы «оккупированных» Россией территорий Украины.