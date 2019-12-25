    25 декабря 2019, 22:15

    Настоятель Нотр-Дама: собор может рухнуть из-за строительных лесов

    Ирина Нагайникова

    Собор Парижской Богоматери, пострадавший при пожаре весной, все еще находится под угрозой дальнейшего обрушения. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что вероятность обрушения остальных частей строения сохраняется.

    «На сегодняшний день есть 50%-ная вероятность, что собор удастся сохранить. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода», — объяснил он.

    Крупный пожар в Соборе Парижской Богоматери случился 15 апреля этого года. В результате обрушился шпиль и треть кровли собора.