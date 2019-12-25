Настоятель Нотр-Дама: собор может рухнуть из-за строительных лесов
Собор Парижской Богоматери, пострадавший при пожаре весной, все еще находится под угрозой дальнейшего обрушения. Об этом сообщило ИА Nation News.
Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что вероятность обрушения остальных частей строения сохраняется.
«На сегодняшний день есть 50%-ная вероятность, что собор удастся сохранить. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода», — объяснил он.
Крупный пожар в Соборе Парижской Богоматери случился 15 апреля этого года. В результате обрушился шпиль и треть кровли собора.