Настоятель Нотр-Дама: собор может рухнуть из-за строительных лесов

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что вероятность обрушения остальных частей строения сохраняется.

«На сегодняшний день есть 50%-ная вероятность, что собор удастся сохранить. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода», — объяснил он.

Крупный пожар в Соборе Парижской Богоматери случился 15 апреля этого года. В результате обрушился шпиль и треть кровли собора.