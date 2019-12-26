Настоятель Нотр-Дама рассказал, удастся ли восстановить собор

Собор Парижской Богоматери вряд ли удастся полностью восстановить после пожара в апреле 2019 года. Говорить о том, что угрозы зданию нет, рано. Настоятель Нотр-Дам де Пари назвал его хрупким.

Свое мнение по поводу будущего собора Патрик Шове высказал в интервью агентству Associated Press.

Шове заметил, что вне опасности Нотр-Дам окажется только после того, как будут убраны оставшиеся строительные леса.

«Сейчас мы можем говорить о 50% вероятности спасти собор», — пояснил священнослужитель.

Однако, подчеркнул настоятель, нельзя исключать и такую же вероятность падения строительных лесов на свод.

«Здание, как вы видите, по-прежнему очень хрупкое», — сказал Патрик Шове.

Леса вокруг собора установили еще до пожара. Возгорание повредило конструкцию. Шове призвал полностью убрать ее, чтобы обезопасить Нотр-Дам. Тогда можно будет оценить и состояние собора Парижской Богоматери, а также количество камня, который нужно извлечь и заменить.

Восстановительные работе, добавил Патрик Шове, начнутся не раньше 2021 года. Ремонтировать здание нужно около трех лет, только после этого посещать Нотр-Дам снова будет безопасно.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Его полностью потушили только на следующий день, утром. Предварительно установлено, что возгорание началось в районе шпиля собора. Его причина до сих пор неизвестна.

Деревянная крыша и шпиль Нотр-Дама полностью сгорели. Последний рухнул на каменный свод, пробив его в трех местах. Часть шпиля догорала на полу собора.