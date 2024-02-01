Мир 01 февраля 2024, 11:46 Настоящую цель учений НАТО раскрыли в России Гаврилов назвал целью учений НАТО прощупывание почвы для провокаций против РФ U.S. Department of Defense

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Настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender — не защита военного блока, а прощупывание почвы для возможных провокаций против России. На это указал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

По словам Гаврилова, учения Североатлантического альянса собрали 90 тысяч солдат и офицеров. Технику для этих мероприятий перебрасывают на восточном направлении, отметил глава российской делегации. Он пояснил, что НАТО имитирует защиту так называемого Сувалкского коридора, соединяющего Польшу и Литву.

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«Мы охарактеризовали это <…> как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении РФ», — заявил Гаврилов.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи анонсировал «крупнейшие за последние десятилетия» многомесячные учения блока на территориях стран Балтии, Польши и Германии. По его словам, к маневрам привлекут около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также приблизительно 90 тысяч военнослужащих.

Комментируя предстоящие учения НАТО, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия восприняла их как угрозу безопасности. По мнению пресс-секретаря президента РФ, США пытаются использовать альянс как инструмент для конфронтации.