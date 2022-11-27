Мир 27 ноября 2022, 18:41 Настоящую стратегию Байдена на Украине объяснили в США Ведущий Fox News Карлсон: Джо Байден специально затягивает конфликт на Украине White House

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Администрация президента США Джо Байдена специально затягивает конфликт на Украине из-за финансовой выгоды. При этом власти наносят вред американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для увеличения затрат на энергию, расширения полномочий людей, которые в настоящий момент находятся у власти, чтобы обогатить их», — заявил журналист.

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По словам Карлсона, эта «безумная стратегия» Байдена только разрушает экономику США, ведь высокие цены на энергоносители сильно бьют по кошельку среднего класса.

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Ведущий напомнил, что процветание Соединенных Штатов зависит от энергии, на которой строится экономика потребления.

«Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», — спрогнозировал он.

Карлсон выразил уверенность, что большинство проблем можно решить, если на Украине «прекратится огонь». Однако администрация Байдена не собирается искать выход, чтобы нормализовать жизнь простых американцев.

Газета Global Times отмечала, что США могут стать посмешищем из-за пренебрежения истиной в угоду политической корректности. Эксперта Джона Миршаймера раскритиковали за то, что он обвинил в украинском кризисе Соединенные Штаты.