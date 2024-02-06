Мир 06 февраля 2024, 19:22 «Настоящий страх». Слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали панику на Украине Polityka: украинцы запаниковали после слов Зеленского о мобилизации РИА «Новости»

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Жители Украины запаниковали после слов президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона человек для продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщило польское издание Polityka.

Информация о новой волне масштабной мобилизации дошла до народа. Служба в армии уже лишилась «романтического флера», так как многие украинцы слышали от знакомых о том, как обстоят дела у ВСУ на передовой.

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«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат», — написали авторы материала.

В конце января в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут являться в военкоматы для уточнения данных в течение 60 дней.

Украинские власти могут столкнуться с проблемами, если и дальше будут затягивать с принятием закона о мобилизации, считает немецкий журналист Юлиан Репке. По его словам, над ВСУ нависла серьезная угроза.