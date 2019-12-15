Настоящий Санта-Клаус. Американец делал деревянные игрушки и раздавал их беднякам в течение 50 лет

Тысячи детей в США с нетерпением жду рождественского утра, чтобы развернуть свои подарки. Но есть немало американских семей, которые не могут позволить себе тратить деньги на игрушки и гаджеты. Особенно обидно за малышей, которые верят в чудо. И это чудо каждый год им дарит 80-летний ветеран армии Джим Аннис. Родители называют его настоящим Сантой.

«Когда благотворительные организации раздают еду и одежду людям в бедных районах, я раздаю свою игрушки», — рассказал Джим.

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За год он успевает сделать более 300 деревянных игрушек. Сначала он покупает материалы, потом размечает бруски, распиливает их на заготовки, красит, собирает грузовички, паровозики, куклы и даже копилки. Некоторые материалы ему отдают бесплатно соседи, которые знают об увлечении старичка, но многое приходится покупать. Каждый год на это уходит около 1 тысячи долларов. Джим Аннис говорит, что дело не в деньгах.

«Дети должны чувствовать любовь и заботу. А еще я знаю, каково это оставаться на Рождество без подарков», — произнес Джим.

Он рассказал журналистам, что вырос в семье, где было пятеро детей. Чтобы заработать на хлеб, отец много трудился, но получал копейки. Подарки и даже елка были в праздник не всегда.

«Мне нравится, когда меня спрашивают, сколько мне платят за изготовление этих игрушек. Я говорю им, что моя зарплата — это когда я вижу улыбку на лицах детей», — рассказал американец.