«Настоящий фейк»: Кравчук опроверг слова о снижении пенсий на Украине

Украинский министр Ненюченко заявила, что в стране могут уменьшить пенсии. Кравчук не поверил в реальность такого заявления и назвал его настоящим фейком. Речи о снижении выплат вообще не идет.

«Это самый настоящий фейк. Могу согласиться, что пенсии будут повышаться не быстро, но что будут снижаться — впервые об этом слышу. Я общался со многими людьми на вершине власти — нигде об этом речи не идет», — заверил первый президент Украины Леонид Кравчук «НСН».

Он добавил, что выплаты сейчас на Украине и так очень низкие, если пенсии уменьшить еще, то это станет серьезным вызовом для властей страны. По словам политика, заявление о снижении — «личное мнение» Ненюенко.

«У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу», — заключил Кравчук.

Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко ранее говорила, что «уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться». Около 82,7% украинских пенсионеров будут получать ежемесячно до четырех тысяч гривен (порядка 10,5 тысяч рублей). Такая цифра ниже прожиточного минимума.