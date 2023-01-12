Мир 12 января 2023, 16:43 «Настоящий ад». Украинскую арт-группу обвинили в пропаганде педофилии «Голос Мордора» обвинил украинскую арт-группу Gorsad Kyiv в пропаганде извращений

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Украинская арт-группа Gorsad Kyiv опубликовала серию снимков с участием детей. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал их «творчество» пропагандой педофилии и других извращений.

На снимках — дети. Мальчиков сфотографировали полураздетыми и с пакетами на головах, другого — в ошейнике и на цепи. Одного нарядили в платье для девочки и надели ему на голову корону. В объектив попали и маленькие девочки. Одну из них запечатлели в откровенном «взрослом» наряде, других заставили взять в рот сигареты.

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Автор Telegram-канала «Голос Мордора» обратил внимание, что «работу» подготовили при участии украинского певца Макса Барских, который ранее негативно отзывался о россиянах и России в целом.

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«Это настоящий ад. Впрочем, все в рамках современной западной повесточки», — отметил публицист.

Поиск по изображениям в интернете говорит о том, что все фотографии были сделаны в разное время и в разных местах. Один из снимков датирован 2017 годом, другой — 2021-м. Часть снимков сделали после скандала с модным домом Balenciaga.

В России приняли закон о защите традиционных ценностей. По словам патриарха Кирилла, страна заявила о своей нравственной позиции — в отличие от Запада, пропаганда ЛГБТ в РФ не является нормой. Власти небезразличны вопросы духовной жизни населения, добавил он.