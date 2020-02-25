Наставника «Голоса» поймали на взятке щенком

На американском шоу «Голос» — там оно называется The Voice — прогремел скандал. Блэйк Шелтон попытался повлиять на выбор участника, в какую команду пойти. Для этого он использовал белого щенка.

Юный певец Тейт Бруса из штата Юта выставил на конкурс песню Perfect британского исполнителя Эда Ширана. Выступление 16-летнего талантливого подростка понравилось всем четырем наставникам. Каждый из них повернулся к исполнителю. Двое из наставников посоветовали обратить внимание конкурсанта на других судей. В результате Брусу нужно было выбрать между Шелтоном и другим наставником — певцом Ником Джонасом.

Как видно на кадрах из студии, молодой певец не хотел выбирать в наставники Шелтона. Тогда судья попросил вывести к нему щенка белого цвета по кличке Снежинка.

«Если ты не выберешь меня в наставники, то пес отправится прямиком в приют для животных», — заявил Шелтон.

Это была хорошая попытка и почти беспроигрышная. Но она не сработала. В итоге юный исполнитель все равно выбрал наставником Джонаса.