Мир 29 декабря 2022, 09:28 Настало время принять политическое решение по ядерной сделке с Ираном — Лавров Глава МИД России Лавров не согласился, что в возобновлении СВПД прошли точку невозврата Unsplash

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Запад и Иран могут возобновить действие Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, точку невозврата еще не прошли. Наоборот, пришло время принять важное политическое решение, сказал РИА «Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он объяснил, что еще не все потеряно. Технически, по словам министра, переговоры достигли той стадии, когда все основные подходы согласовали и осталось только принять окончательное политическое решение. Однако на Западе предпочли заявить, что все пропало и напугать мир ядерной угрозой.

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Сергей Лавров напомнил, что именно США в 2018 году нарушили обязательства по резолюции Совбеза ООН 2231 и вышли из ядерной сделки. Россия предложила подробное поэтапное возвращение к СВПД для всех сторон, однако в решающий момент Европа и Штаты резко заморозили процесс и начали раскачивать внутриполитическую обстановку в Иране.

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее заявил, что на встрече с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем заключили договор о последних шагах к возобновлению сделки. Он предупредил, что окно возможностей открылось не навсегда.