  • «Настала пора быть верным»: Снуп Дог выбрал любимый футбольный клуб

    05 сентября 2019, 12:58

    Ольга Чеснокова

    Известный американский рэпер Снуп Дог рассказал о том, как сложно ему было определиться с выбором футбольного клуба. После долгих размышлений он отдал предпочтение мадридскому «Реалу». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

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    Снуп Дог рассказал, что выбор команды дался ему нелегко. Музыканту довелось надевать футболки разных команд: «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», сборной Германии, «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси», «Баварии», «Ювентуса» и многих других.

    В итоге он устал от такого непостоянства и решил поддерживать мадридский «Реал». Свой выбор Снуп Дог обусловил огромным количеством звездных игроков в команде.

    «Наконец-то настала пора быть верным одной команде. Я выбираю „Реал“ Мадрид. Вперед, „Реал“! Я выбрал их потому, что у них команда, полная звезд», — сказал рэпер.

    Мадридский «Реал» выиграл три кубка Лиги чемпионов с 2016 по 2018 годы. В рамках чемпионата Испании, который проходит сейчас, команда не потерпела ни одного поражения. В турнирной таблице «Реал» находится на пятом месте, набрав пять очков, сообщила «Газета.ru».