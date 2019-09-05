«Настала пора быть верным»: Снуп Дог выбрал любимый футбольный клуб

Снуп Дог оценил русскоязычный мем про себя Подробнее

Снуп Дог рассказал, что выбор команды дался ему нелегко. Музыканту довелось надевать футболки разных команд: «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», сборной Германии, «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси», «Баварии», «Ювентуса» и многих других.

В итоге он устал от такого непостоянства и решил поддерживать мадридский «Реал». Свой выбор Снуп Дог обусловил огромным количеством звездных игроков в команде.

«Наконец-то настала пора быть верным одной команде. Я выбираю „Реал“ Мадрид. Вперед, „Реал“! Я выбрал их потому, что у них команда, полная звезд», — сказал рэпер.

Мадридский «Реал» выиграл три кубка Лиги чемпионов с 2016 по 2018 годы. В рамках чемпионата Испании, который проходит сейчас, команда не потерпела ни одного поражения. В турнирной таблице «Реал» находится на пятом месте, набрав пять очков, сообщила «Газета.ru».