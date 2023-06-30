Мир 30 июня 2023, 03:25 Настал момент для установления мира на Украине — Трамп Экс-президент США Трамп заявил, что настало время для установления мира на Украине Pixabay

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Соединенны Штаты должны свести Россию и Украину, момент установления мира настал. Такое заявление в интервью агентству Reuters сделал бывший президент США Дональд Трамп.

«Полагаю, что самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира. Настало время это сделать», — заявил кандидат в президенты.

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Трамп считает, что российский президент Владимир Путин «несколько ослаблен» попыткой мятежа в прошлые выходные, и это является самым подходящим моментом для начала переговоров. Американский экс-президент допустил, что Украине возможно придется пойти на уступки России в вопросе территорий, чтобы остановить конфликт. Трамп заявил, что сейчас нужен «правильный переговорщик», а его нет.

В январе Дональд Трамп заявил, что смог бы за 24 часа уладить конфликт между Россией и Украиной путем переговоров, если бы был главой государства. Экс-президент заявил, что из-за действий США украинский кризис может закончиться мировой войной.