Мир 12 июня 2023, 18:39 Наследство Берлускони оценили в 4 миллиарда евро Corriere della Sera: стоимость имущества, завещанного Берлускони, составляет 4 млрд евро Freepik

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Наследство бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня в миланской больнице, составляет порядка четырех миллиардов евро. Об этом написала газета Corriere della Sera.

Издание подсчитало активы, завещанные итальянским политиком, среди них — акции, яхты и объекты недвижимости. По данным журналистов, Берлускони принадлежит 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют пятеро его детей. Только в 2021 году доход компании составил почти пять миллиардов евро.

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У Берлускони есть несколько вилл, квартиры в Риме и Милане. На Берлускони зарегистрирована Audi A6 и три яхты: Magnum 70 Sweet Dragon 1990 года, San Maurizio 1977 года и Princess Vai Via 1965 года. Кроме того, экс-премьеру принадлежали два футбольных клуба итальянской серии А — «Монца» и «Милан». Однако акции последнего политик продал за 740 миллионов евро несколько лет назад китайско-американскому консорциуму.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «360» рассказал, что Берлускони сам заработал свое состояние. По его словам, личные финансовые активы позволяли бывшему премьеру Италии быть самостоятельным политиком.