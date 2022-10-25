Мир 25 октября 2022, 05:08 Наследный принц Саудовской Аравии усомнился в ясности ума Байдена — СМИ WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в ясности ума Байдена РИА "Новости"

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поставил под сомнение умственные способности президента США Джо Байдена. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, наследный принц говорил своим советникам, что Байден не произвел на него впечатления еще в те времена, когда был вице-президентом при президентстве Барака Обамы.

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«Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать», — подчеркнули источники.

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Они добавили, что американского лидера тогда не интересовали политические дискуссии. Как отметил эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между США и Саудовской Аравией практически нет доверия. Раньше страны были близкими партнерами, но ситуацию изменила личная неприязнь между президентом и наследным принцем. Согласно мнению эксперта, эта тенденция продолжит нарастать.