Мир 07 декабря 2023, 18:44 Наследный принц Омана поддержал речь Путина о новом миропорядке Наследный принц Омана Аль Саид: необходимо менять миропорядок с засильем Запада «ВКонтакте»

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Засилье Запада необходимо прекратить, чтобы построить новый справедливый миропорядок. Об этом наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид заявил на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве. Его слова привел RT.

Наследный принц отметил, что внимательно слушал речь российского лидера на заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Хайсам Аль Саид поддержал озвученное Путиным мнение.

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«В первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — сказал он.

Наследный принц отметил, что ему близка точка зрения Путина по поводу того, что необходим новый справедливый миропорядок, в котором не будут превалировать двойные стандарты.

Российский лидер ранее заявил об изменении мировых экономических отношений. Процесс трансформации предусматривает переход к многополярности, пояснил Путин.