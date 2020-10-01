Наследникам коллекционера в Париже вернут похищенные нацистами картины

Французский Минкульт вернет наследникам еврейского коллекционера Рене Жимпеля три картины, украденные нацистами во время Второй мировой войны. Такое решение вынес апелляционный суд Парижа.

По данным Agence France-Presse, таким образом, суд отменил приговор парижского Исправительного суда от 2019 года. В нем истцам отказали в возвращении картин, которые были выставлены в музее Кантини в Марселе и в музее современного искусства коммуны Труа. Тогда суд обосновал такое решение невозможностью идентифицировать подлинность этих полотен, у которых к тому моменту уже несколько раз менялись и хозяева, и названия.

Новое решение суда гласит, что есть «серьезные указания» на то, что именно эти картины принадлежали Рене Жимпелю, также была признана незаконной их продажа. Необходимые доказательства собрали исследователи. На основе архивных документов они составили отчет.

Как было установлено, коллекционер приобрел работы художника Андре Дерена «La Chapelle-sous-Crecy», «Paysage à Cassis» и «Pinède, Cassis» в 1921 году на аукционе. Через некоторое время эти полотна были украдены, когда Жимпелю в 1940 году пришлось бежать из Парижа. Коллекционера задержали в 1944-м. он был отправлен в концлагерь, где в следующем году умер.

«360» ранее писал, что более ста лет назад о знаменитой «Джоконде» знали лишь избранные знатоки и особые ценители искусства Высокого Ренессанса. Однако романтичная кража сделала так, что о полотне заговорил весь мир. Ее печатали газеты, она вдохновляла поэтов по всему свету, а сам вор даже стал героем литературных произведений.