Срыв эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи из-за блокирования гуманитарных коридоров националистическими батальонами Украины был предсказуем. Боевики вышли из-под контроля властей и не намерены соблюдать никаких договоренностей со своей стороны. Об этом «360» заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Специалист не исключил, что сейчас российские военные могут отправить в города десантно-штурмовые группы, чтобы они проникли в каждую квартиру для ликвидации экстремистов без использования тяжелого оружия. Но даже в этом случае есть риски для мирных граждан, которых националисты могут использовать в качестве живого щита.

По словам Артамонова, сообщения об издевательствах украинских батальонов над темнокожими иностранцами уже известны всему миру.

«Мы имеем перед собой нацистское государство эпохи 30-х годов двадцатого века. Они убеждены в своей исключительности и безнаказанности. Только этим можно объяснить факты удержания в плену заложников, убийство израильтянина на блокпосту и убийство жены гражданина Турции», — перечислил эксперт.

Артамонов отметил, что по всем международным уложениям действия украинских националистических батальонов против мирного населения считаются военными преступлениями.

«Их могут покарать не только по российскому законодательству, которое только заморозило высшую меру наказания, а по законам Донецкой и Луганской народных республик», — пояснил специалист.

Артамонов напомнил, что после Второй мировой войны мир осудил Советский Союз за депортацию участников Организации украинских националистов (ОУН)* (запрещена в России). Но после того, как они вышли из лагерей, воспитали новое поколение.

«Многие из тех, кто сейчас там убивает людей, гордятся тем, что они происходят от своих дедушек, которые воевали под знаменами Бандеры и Шушкевича. Поэтому всех их ждет трибунал», — подытожил эксперт.

По данным Минобороны России, украинские националисты держат в заложниках около пяти тысяч студентов и рабочих из других стран, которых используют в качестве живых щитов. Сегодня же украинские батальоны сорвали эвакуацию мирных жителей из Волновахи, Мариуполя, Харькова и Сум. Время прекращения огня боевики использовали, чтобы переместить военную технику для более удобных позиций и нарастить свои силы.

*Организация украинских националистов (ОУН) — экстремистская организация, запрещенная в России.