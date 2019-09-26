Насколько вы любите «Друзей»? Netfliх подарил фанатам бесконечный стрим песен про драного кота

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Создатели «Друзей» отказались от продолжения Подробнее

Весь мир отмечает 25-летие культового сериала. Бренд Ralph Lauren тоже не остался в стороне и выпустил в честь юбилея «Друзей» коллекцию одежды в стиле Рэйчел Грин, а Pottery Barn — линейку товаров для дома. Компания Lego выпустила новый конструктор в виде кофейни Central Perk, а Google добавил в поиск шуточные картинки с секретом.

«Друзья» — популярный в 90-х американский телесериал. Первый эпизод шоу о шести закадычных друзьях вышел 22 сентября 1994 года. Он получил небывалую известность во всем мире и стал одним из лучших комедийных проектов в истории американского телевидения. Постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус».