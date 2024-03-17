Мир 17 марта 2024, 18:18 Насильственную мобилизацию волонтера начали расследовать во Львове Zaxid.net: во Львове расследуют насильственную мобилизацию волонтера Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Во Львове представители военкомата насильственно мобилизовали волонтера, затолкав в автобус. Обстоятельства случившегося будут выяснять в рамках служебного расследования, сообщило местное издание Zaxid.net.

Волонтера зовут Кирилл Таран. О том, что его насильственно мобилизовали, ранее сообщило УНИАН. По информации агентства, молодому человеку успели нанести травмы. Сейчас он находится в воинской части в Ровно.

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По информации Zaxid.net, после публикации этих данных начальник Львовского областного военкомата Артур Ниязов заявил о проведении служебного расследования. Виновных, по его словам, привлекут к ответственности.

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