26 ноября 2023, 03:59
Насильную мобилизацию на Украине решили узаконить
Украинским военкоматам законодательно разрешат ловить людей на улицах
На Украине решили расширить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинским СМИ.
По словам депутата, по существующим законам сотрудники военкоматов не имеют права вручать повестки прохожим на улице — это могут сделать только полицейские. Но сотрудники полиции тоже не горят желанием вмешиваться в конфликт между военкомами и гражданами Украины.
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«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — признал украинский депутат.
Чтобы изменить ситуацию, депутаты при участии Минобороны и Генштаба Украины планируют до конца года разработать закон, расширяющий права сотрудников военкоматов.
Ранее Роман Костенко сообщил о провале с мобилизацией на Украине. По словам депутата, бойцов на передовой не хватает даже больше, чем боеприпасов.
Впрочем, и без такого закона сотрудники ТЦК часто отлавливают мужчин на улицах. В сети постоянно появляются подобные видеоролики из разных украинских городов. В начале ноября попытка насильно мобилизовать молодого человека в Житомире закончилась дракой между сотрудниками военкомата и их потенциальной жертвой.
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