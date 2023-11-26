Мир 26 ноября 2023, 03:59 Насильную мобилизацию на Украине решили узаконить Украинским военкоматам законодательно разрешат ловить людей на улицах Unsplash

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На Украине решили расширить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинским СМИ.

По словам депутата, по существующим законам сотрудники военкоматов не имеют права вручать повестки прохожим на улице — это могут сделать только полицейские. Но сотрудники полиции тоже не горят желанием вмешиваться в конфликт между военкомами и гражданами Украины.

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«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — признал украинский депутат.

Чтобы изменить ситуацию, депутаты при участии Минобороны и Генштаба Украины планируют до конца года разработать закон, расширяющий права сотрудников военкоматов.

Ранее Роман Костенко сообщил о провале с мобилизацией на Украине. По словам депутата, бойцов на передовой не хватает даже больше, чем боеприпасов.

Впрочем, и без такого закона сотрудники ТЦК часто отлавливают мужчин на улицах. В сети постоянно появляются подобные видеоролики из разных украинских городов. В начале ноября попытка насильно мобилизовать молодого человека в Житомире закончилась дракой между сотрудниками военкомата и их потенциальной жертвой.