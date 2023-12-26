Мир 26 декабря 2023, 02:13 Насильно мобилизованные военные ВСУ настроились против Зеленского Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: военные ВСУ не подчиняются приказам Зеленского РИА «Новости»

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Украинские военные, которых насильно отправили на службу, не хотят слушаться приказов своего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Stephen Gardner.

«Появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде», — заявил эксперт.

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Он отметил, что украинская армия страдает от дефицита солдат в связи с серьезными потерями личного состава. Руководство не способно набрать необходимое количество военных, а среди рекрутированных есть беременные женщины и инвалиды. По словам Джонсона, власти Украины насильно отправляют людей на передовую.

Ранее украинский кабмин внес на рассмотрение в Верховную раду закон об изменении условий мобилизации в стране. Инициатива предусматривает усиление мобилизационных мероприятий, онлайн-рассылку повесток и вероятное уменьшение порога возраста мобилизованных до 25 лет.