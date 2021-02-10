Две новые мутации коронавируса нашли в Великобритании

В Бристоле и Ливерпуле выявили две новые мутации коронавируса. Одну из них специалисты сочли «вызывающей беспокойство». Есть шанс, что она способна сопротивляться действию вакцин.

Потенциально опасный штамм из Бристоля получил название Е484К, сообщил телеканал Sky News.

Специалисты консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам пришли к выводу, что мутация может распространяться с большей скоростью. Не исключено, что действию вакцин Е484К тоже сопротивляется. О новых штаммах эксперты пока знают не много.

Мутацию из Ливерпуля британские ученые отнесли к группе «изучаемых вариантов».

В Великобритании на данный момент циркулируют четыре штамма SARS-CoV-2, которых отнесли к разряду «вызывающих беспокойство».

«Британскую» мутацию коронавируса выявили в стране в середине декабря прошлого года. Специалисты заявили, что она быстрее распространяется. Население призвали соблюдать большую осторожность.

Данных о повышенной смертоносности штамма или того, что он способствует тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. После сделанных заявлений ряд стран, в том числе и РФ, решили приостановить авиасообщение в Великобританией.

Российские вакцины, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, против нового штамма коронавируса будут эффективны.