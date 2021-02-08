Вещество против ковида нашли в рыбе

Ученые выявили в тунце вещества, которые способны вести борьбу с SARS-CoV-2. Для этого китайские исследователи изучили 142 пептида, содержащихся в мышечных волокнах этой рыбы.

Это смогли обнаружить ученые из колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского университета в Китае. Один из изучаемых ими пептидов из белого тунца, как оказалось, обладает мощным угнетающим действием в отношении SARS-CoV-2, но при этом он имеет низкую токсичность из-за своего природного происхождения.

Это открытие, как уверены его авторы, поможет создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить легкие пациентов с коронавирусом и ускорить выздоровление. В этом и состояла цель их научной работы, говорится в опубликованной научной статье. Также пищевую добавку можно будет применять профилактически.

Российские вирусологи отметили, что это перспективное направление для терапии первичных вирусных пневмоний, сообщила газета «Известия». Однако употребление большого количества тунца в пищу, как предупредили эксперты, такого эффекта не даст.