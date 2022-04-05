Нашли причину. Запад пытается сорвать переговоры России и Украины, раздувая истерику вокруг Бучи

Причина раздувания истерики вокруг Бучи заключается в стремлении Запада сорвать переговоры России и Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет», — подчеркнул Лавров.

На переговорах в Стамбуле Украина впервые предложила письменный вариант договора, который определяет статус страны и гарантии безопасности, пояснил глава МИД.

Видеозапись, снятую якобы в Буче после выхода из города российских военных, распространили украинские власти и СМИ. На видео запечатлены якобы тела погибших горожан. Россия заявила о непричастности к случившемуся, а видеоролик назвали провокацией. Подтверждением этого служат кадры жителей Бучи, снятые после ухода вооруженных сил РФ в конце марта.