Плантацию конопли на 20 млн гривен нашли на Украине

В деревне Волчков Бориспольского района украинские полицейские по наводке нашли плантацию конопли площадью в три гектара. По ценам черного рынка 100 тысяч растений, которые росли на поле, стоят более 20 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, отобранные образцы отправили на экспертизу, все остальное оперативники сожгли. Было возбуждено уголовное дело по статье о посеве или выращивании снотворного мака или конопли. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, кто создал найденную плантацию.

В январе этого года полицейские Красноярска задержали 29-летнего мужчину. У него дома они нашли плантацию конопли, оборудованную нагревательными лампами и кондиционером. У задержанного в машине оперативники нашли уже готовый расфасованный по пакетам наркотик. Арестованному мужчине грозит срок до 20 лет.