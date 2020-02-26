Морозов считает, что отношения между странами не изменились. Украина все еще проявляет агрессию по отношению к России, пытаясь ее в чем-то ущемить и ущипнуть. По его словам, в Совете Европы Киев постоянно проявляет антироссийские выпады.

«Пока наши отношения оставляют желать лучшего, а политический диалог как таковой практически отсутствует. Они включают каких-то третьих лиц для того, чтобы обсудить с нами важнейшие вопросы. Я полагаю, что пока преждевременно делать такие заявления. Вместе с тем Россия, конечно же, заинтересована в установлении нормальных дружественных контактов с братским народом», — пояснил депутат.