«Наши отношения оставляют желать лучшего» — депутат Госдумы о России и Украине
Бывший замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Антон Морозов, депутат Госдумы РФ и член комитета Госдумы по международным делам, в беседе с ИА Nation News высказал свое мнение по этому поводу.
Морозов считает, что отношения между странами не изменились. Украина все еще проявляет агрессию по отношению к России, пытаясь ее в чем-то ущемить и ущипнуть. По его словам, в Совете Европы Киев постоянно проявляет антироссийские выпады.
«Пока наши отношения оставляют желать лучшего, а политический диалог как таковой практически отсутствует. Они включают каких-то третьих лиц для того, чтобы обсудить с нами важнейшие вопросы. Я полагаю, что пока преждевременно делать такие заявления. Вместе с тем Россия, конечно же, заинтересована в установлении нормальных дружественных контактов с братским народом», — пояснил депутат.