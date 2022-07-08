Американцы глубоко огорчены покушением, молятся и ждут новостей о состоянии бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

«Наши мысли, наши молитвы с ним, его семьей и народом Японии. Это очень и очень горькое происшествие. Мы ждем новостей из Японии», — сказал глава Госдепа США на полях G20.

Мужчина дважды выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, когда тот произносил речь на мероприятии в городе Нара. Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего. Правоохранители арестовали преступника. Им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны. Он раскрыл мотивы своего поступка.