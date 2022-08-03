«Наши МиГи сядут в Риге». Милонов предупредил Латвию об ответе за судьбу памятника Освободителям

Заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса об утилизации памятника Освободителям просто подлость, заявил «360» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, Стакис фактически надел на себя нацистскую форму.

«Это еще раз подчеркивает, что мэр Риги духовно поддерживает тех, против кого сражались освободители, то есть он открыто поддерживает нацистов. Это просто негодяйство и подлость», — сказал депутат.

Милонов выразил уверенность, что памятник Освободителям вернется в Ригу вместе с российским флагом, но Стакис не увидит это, потому что сбежит за границу или будет наблюдать за этим, находясь за решеткой.

«Я хочу вспомнить известное выражение Эдуарда Лимонова „Наши МиГи сядут в Риге“», — добавил политик.

В ответ на вопрос, есть ли у России возможность забрать памятник, Милонов заметил, что такой шанс есть и можно забрать его вместе с Ригой.

Стакис ранее заявил, что руководство мемориального комплекса, где расположен памятник, получит специальную субсидию для преобразования площади в парк. На снос монумента потратят около 10% от выделенной суммы.