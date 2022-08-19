«Наши деньги». Британцы отказались увеличить траты на помощь украинцам

Власти Великобритании планируют вдвое увеличить пособия для семей, принимающих беженцев по программе «Жилье для Украины». Рядовых британцев возмутила эта идея. Они оставили гневные комментарии под статьей на сайте The Daily Mail.

Более 100 тысяч украинских беженцев в Великобритании подселили в дома по программе «Жилье для Украины». Исследование Управления национальной статистики показало, что четверть участников программы не планируют оставлять у себя беженцев из-за роста расходов.

Многие принимающие семьи попросили правительство удвоить ежемесячное пособие до 700 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей). Власти ответили, что готовы пойти на это при условии, что они согласятся оставить у себя подселенцев минимум на полгода. Вдобавок они рассмотрят увеличение выплат для самих беженцев и финансирование курсов английского языка.

Однако рядовые британцы не готовы жертвовать своими деньгами на благо приезжих. Читательница Терри Маади спросила, почему такую помощь оказывают только беженцам с Украины. Она призвала помочь гражданам Афганистана. С ней согласился пользовать с ником Bcde.

UrWifeMyKid Returns указал на то, что беженцы приезжают, получают социальное жилье вне очереди и отказываются работать. The whoppet заявил, что увеличенные пособия будут выплачивать рядовые налогоплательщики, а не правительство, которое запустило эту программу.

«У правительства нет денег, это наши деньги, и поэтому им так легко их растратить. Нам нужно гораздо больше говорить о том, как управляется наша страна, иначе ничего никогда не изменится, кто бы ни был у власти», — написал angel57.