Мир 07 сентября 2023, 10:56 «Нашествие украинских кур». Французские птицеводы пожаловались на дестабилизацию рынка Figaro: беспошлинный ввоз украинской курятины дестабилизировал европейский рынок Unsplash

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Французские птицеводы негативно отнеслись к «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских производителей. Об этом изданию Figaro заявил председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

Из-за продления беспошлинного ввоза в Европу украинских кур производители зафиксировали «взрывной рост предложения на рынке».

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«Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок», — отметил Шеффер.

Европейское птицеводство в большинстве случаев представляло собой семейный бизнес, которому сложно будет сравниться «в весовой категории» с украинскими предприятиями.

«В первые дни этого несчастного конфликта у нас на рынок поступало 10 тысяч тонн украинской курятины в месяц. А теперь поступают 20 тысяч», — подытожил французский бизнесмен.

Он сравнил ситуацию со взрывом и добавил, что в похожем положении оказались предприниматели в других странах Евросоюза, в том числе в Германии, Нидерландах и Польше.

Ранее литовские фермеры высказали опасения по поводу возможного появления украинского зерна на внутреннем рынке.