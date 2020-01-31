Это произошло, потому что ливни смыли паутины и членистоногие перебрались в дома. Местным жителям приходится быть очень внимательными: постоянно проверять жилище, одежду и обувь.

Австралийский зоопарк написал в Facebook, что у них есть противоядие, но для его приготовление нужны сами пауки. Поэтому сотрудники попросили не убивать опасную находку, а приносить им.