Нашествие ядовитых пауков началось в Австралии — видео
- После окончания пожаров и наводнений ситуация в Австралии не сильно улучшилась, потому что теперь там активизировались пауки Atrax robustus, которые смертельно ядовиты. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
Это произошло, потому что ливни смыли паутины и членистоногие перебрались в дома. Местным жителям приходится быть очень внимательными: постоянно проверять жилище, одежду и обувь.
Австралийский зоопарк написал в Facebook, что у них есть противоядие, но для его приготовление нужны сами пауки. Поэтому сотрудники попросили не убивать опасную находку, а приносить им.