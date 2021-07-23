Нашествие горбуши назвали вторжением «русских захватчиков» в Норвегии

В норвежские реки в этом году вошло большое количество горбуши. Она может вытеснить другую рыбу и наделать бед. Норвежская национальная телерадиокомпания NRK назвала горбушу «русским захватчиком» и заявила об угрозе экосистеме.

Ученый из Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен отметил, что 2021 год станет рекордным по числу горбуши в реках скандинавской страны. По его словам, долгие годы в сезон вылавливали всего несколько сотен экземпляров этой живучей и плодовитой рыбы. Сейчас ситуация поменялась.

«Эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало», — пишет сайт NRK.

Ранее Норвегия внесла горбушу в черный список. Власти страны в этом году собираются потратить около миллиона крон на борьбу с тихоокеанским лососем, как еще называют эту рыбу.

В этом году на прилавках российских магазинов резко сократилось количество красной икры, поэтому цены на деликатес начали расти. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что в прошлом году была плохая путина, и уверил, что к осени ситуация вернется в норму.