Нашедшему на Монблане драгоценности альпинисту отдадут его долю спустя 8 лет

Французский альпинист получил часть сокровищ, которые восемь лет назад обнаружил на горе Монблан в Альпах. Другая часть осталась у французских властей. Найденные драгоценные камни разделили ровно пополам. Об этом заявил мэр Шамони Эрик Фурнье.

Альпинист, чье имя не стали раскрывать, в августе 2013 года нашел металлическую коробку с сапфирами, изумрудами, рубинами. Драгоценности весили 140 граммов, их оценивали в 130-240 тысяч евро. На пакетиках была надпись «Сделано в Индии». Француз, согласно законодательству его страны, отдал сокровища полиции. Первоначальных владельцев камней так и н нашли.

По версии следствия, коробка с изумрудами, рубинами и сапфирами находилась на одном из двух самолетов Air India, которые врезались в Монблан в 1950 и в 1966 годах.

Альпинисты в разные годы обнаруживали обломки лайнеров, вещи и останки людей. Предположительно драгоценности находились на самолете Boeing 707, который летел из Мумбаи в Нью-Йорк. Он потерпел крушение на юго-западном склоне Монблана 24 января 1966 года. Тогда погибли 117 человек.

Мэр Шамони поблагодарил альпиниста за честность. Сам альпинист ранее в этом июле дал комментарий после того, как узнал, что ему отдадут половину драгоценностей. Он заявил газете Le Parisien, что «не жалеет о том, что был честен». Француз добавил, что часть полагающихся ему денег он потратить на ремонт в квартире. Альпинисту отдадут 150 тысяч евро.