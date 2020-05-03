«Наше родное пропадает»: украинцы пожаловались на российский лук в магазине

Российский лук увидели на прилавках одного из магазинов в Киеве. Товар сфотографировали и выложили в соцсеть. Пользователей возмутили овощи «страны-агрессора» и отсутствие местных.

Снимки опубликовала в Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая. Она рассказала, что увидела импортные овощи в магазине FOZZY. Кроме российского лука, на прилавках были морковь из Израиля и капуста из Италии. За продуктами девушка ходила 1 мая.

Под постом собралось множество комментариев. Кто-то не упустил возможности напомнить об отношениях России и Украины, а кто-то негодовал, что страна не может сама вырастить для населения овощи.

«Кошмар, а наше родное пропадает!!! Сволочи!!! В АТБ капуста из Албании», — написала одна из подписчиц.

«Да Украине и выкидывать-то нечего! Своих продуктов нет, ничего не выращивается… все запущено», — отметил другой комментатор.

«Каждая русская луковица — удар по украинской идентичности», — заявил мужчина.

Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году, после украинского госпереворота и проведения референдума в Крыму. За этими событиями последовали санкции против России со стороны многих стран.