Очередная история о брошенных на погибель украинских силовиках прозвучала из уст одного из плененных солдат. Вэсэушник рассказал, что их не только бросил командир, но и чуть не убили свои же артиллеристы. Ролик с военным ВСУ выложили в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».

Украинский военнопленный рассказал, что командир бросил их, приказав просто смотреть, чтобы никто не прорвался. Задачи стрелять не было.

«Он меня просто забросил туда. Наша была задача просто смотреть, и все. Не стрелять, ничего. <…> У нас на позиции просто был начальник штаба, подполковник, химик. И он просто нас бросил», — сказал пленный.

Но в итоге по солдатам чуть не открыли дружественный огонь свои же артиллеристы.

«Просто у нас двое „двухсотых“ из своих артиллеристов», — объяснил вэсэушник.

Пленный признался, что не знает, как так могло получиться. Он призвал украинских военных сдаваться живыми и не идти напролом.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Украина в очередной раз без объяснения причин сорвала запланированный на среду обмен пленными, хотя все уже было согласовано.