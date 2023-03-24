Мир 24 марта 2023, 01:35 «Наш „развод“ — продуманное решение»: МИД — о возвращении России в Совет Европы Глава департамента МИД Кобринец: выход из Совета Европы был правильным решением Unsplash

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Выход из Совета Европы был правильным решением. Россия не вернется в данную организацию. Об этом заявил глава департамента МИД РФ Николай Кобринец, сообщил ТАСС.

«Наш „развод“ со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет», — заявил Кобринец.

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Он добавил, что за 2022 год Россия в очередной раз в этом убедилась.

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Кобринец утверждает, что Совет Европы очень сильно отличается от той организации, в которую Россия вступала в 1996 году. По его мнению, СЕ стали свойственны русофобия, лицемерие и двойные стандарты.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России. Под отказ попали более 21 соглашения. До этого депутаты Госдумы приняли закон о выходе России из конвенции СЕ. Документ гласит, что все международные договоры прекратили свое действие 16 марта 2022 года, когда официальная Москва покинула состава Совета Европы.