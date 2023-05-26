Мир 26 мая 2023, 03:48 «Наш парень». Медведев дал совет Маску Медведев: Маску стоит подумать об изменении конституции США для участия в выборах flickr

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что бы он сделал на месте американского бизнесмена Илона Маска. По мнению политика, миллиардеру стоит подумать о начале кампании по изменению конституции США, написало РИА «Новости».

Это позволит главе SpaceX, Tesla и Twitter самому участвовать в выборах президента страны. Медведев добавил, что Маск оказался «неожиданно нашим парнем».

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«Он не может, у него „ненатуральное происхождение“. Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию», — ответил политик на предложение оценить возможность американского бизнесмена стать президентом страны.

«Ненатуральное происхождение» Маска состоит в том, что он родился в столице ЮАР — Претории.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил американского бизнесмена Илона Маска в Артемовск. Так политик отреагировал на прошлогоднюю публикацию миллиардера, в которой он интересовался ситуацией в городе.