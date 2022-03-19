Пенсии и пособия начали выплачивать в освобожденных населенных пунктах ДНР

Жители Гранитного, Староигнатьевки, Мирного, Степановке, Андреевке и Бугасе начали получать пенсии о пособия. Это населенные пункты ДНР, которые были освобождены российскими военными.

Деньги получили 514 человек, сообщили в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики. Власти выделили на выплаты около четырех миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине 24 февраля. Он заявил, что ее главная цель — защита людей на Донбассе. Также он озвучил планы по демилитаризации и денацификации Украины.

Министерство обороны заявило, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины.