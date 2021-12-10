Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решать народ страны. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях о НАТО, по членству в альянсе, относительно курса на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО — это только решение украинского народа», — сказал Ермак в эфире телеканала «1+1».

При этом он добавил, что Украина является независимым и суверенным государством. Также глава офиса подчеркнул, что Байден и Зеленский не поднимали тему возможных компромиссов в вопросе членства в альянсе, которые не соответствуют интересам Украины. Во время переговоров стороны обсудили предоставление помощи Киеву.

«Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой-угодно отпор, в любое время», — заявил Ермак.

Ранее глава офиса Зеленского сообщал, что телефонный разговор президентов Украины и США продлился около 1,5 часа. Переговоры проходили 9 декабря.