Население Латвии постарело и сократилось

Латвийский Центр статистического управления провел исследование, касающееся численности и состава населения Латвии. Оказалось, что количество жителей снижается, а их возраст увеличивается. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на EurAsia Daily.

Исследование показало, что в 2022 году в Латвии проживают 1 876 000 человек — на 17 000 меньше, чем год назад. Кроме того, в прошлом году в стране родились 17 400 детей, на 132 ребенка меньше, чем в позапрошлом, это самый низкий показатель за последние 100 лет. Количество людей в возрасте от 16 до 64 лет в Латвии сокращается, а доля пожилых людей растет.