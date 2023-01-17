Мир 17 января 2023, 06:57 Население Китая впервые за 60 лет пошло на убыль Госстат КНР: население Китая впервые за 60 лет сократилось на 850 тысяч человек РИА «Новости»

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По итогам 2022 года население Китая сократилось на 850 тысяч человек, до 1,4 миллиарда. Убыль зафиксировали впервые за 60 лет, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного бюро статистики КНР.

Без учета жителей Гонконга, Тайваня, Макао и иностранцев в Китае на конец прошлого года насчитали 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек. Это на 850 тысяч человек меньше, чем год назад. Коэффициент рождаемости на тысячу жителей достиг 6,77, смертности — 7,37. За год в Китае родились 9,56 миллиона человек, умерли 10,41 миллиона.

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Мужчин в стране больше, чем женщин — 722,06 миллиона против 689,69 миллиона человек. В Госстате Китая подсчитали, что на 100 женщин пришлось 105 мужчин. Примерно 62% всех жителей — трудоспособного возраста, от 16 до 59 лет. Пенсионеров, то есть старше 60 лет, в стране 19,8%. Горожан чуть больше, чем сельских жителей — 65,22%, или 920,71 миллиона человек.

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Ранее ученые Пекинского и Висконсинского университетов связали спад рождаемости в Китае с сокращением числа женщин детородного возраста, нежеланием местных жителей рожать детей из-за больших расходов на медицину и образование, а также старением населения.