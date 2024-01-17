Мир 17 января 2024, 13:50 Население Китая существенно сократилось в 2023 году Население Китая в 2023 году сократилось на 2,08 миллиона человек Liang Xu / Global Look Press

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По итогам 2023 года численность населения Китая сократилось на 2,08 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственного статистического управления КНР.

Ведомство отметило, что за прошлый год власти зарегистрировали смерть 11,1 миллиона человек, а также рождение 9,02 миллиона. В настоящее время коэффициенты смертности и рождаемости составляют 7,87 и 6,39 промилле соответственно.

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Численность женского населения в республике составила 686,35 миллиона человек, а мужского — 720,32 миллиона. Доля лиц трудоспособного возраста находится на отметке 61,3%, что на 0,7% меньше, чем в 2022 году. Число граждан старше 65 лет увеличилось на 3,3%, до 216,76 миллиона человек.

Кром того, население городов в 2023 году в Китае увеличилось до 932,67 миллиона человек, на 1,2%. В сельской местности живут около 477 миллионов человек, что на 2,8% меньше, чем в 2022 году.

Ранее Всемирный банк включил Китай в топ-5 экономик мира по итогам 2023 года. В их числе также оказалась Россия.