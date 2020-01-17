Население Китая разрослось до 1,4 млрд человек

Численность населения Китая на конец 2019 года составила один миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек. При этом не учитывалось число жителей Гонконга, Тайваня и Макао.

Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, прирост населения в прошедшем году составил 4,67 миллиона человек. Об этом сообщил «Интерфакс». При этом в стране преобладает мужское население. Так, в Китае живут 715 миллионов 270 тысяч мужчин и 684 миллиона 780 тысяч женщин.

Многие люди переезжают из деревень в города. В последних живут 848,43 миллиона китайцев, прирост составил 176 миллионов. При этом за год численность сельского населения уменьшилась до 551,6 миллиона. Негативной тенденцией 2019 года стало снижение числа трудоспособного населения страны.

Люди продолжают стареть. В 2018 году из всего населения КНР 897,3 миллиона человек относились к группе от 16 до 59 лет, а 259,5 миллиона человека — люди старше 60 лет. В 2019 году численность первой категории уменьшилась до 896,4 миллиона человек, второй — до 253,88 миллиона человек.

Ранее стало известно, что второй человек умер в Китае от нового типа короновируса.