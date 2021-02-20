Насекомые забрались в сундук и съели все сбережения жителя Индии

Термиты съели полмиллиона рупий в Индии, в городе Майлаварам. Эти деньги местный фермер копил на строительство дома.

Как сообщило издание Newsflare, 52-летний свиновод Биджили Джамалайа хранил свои сбережения в железном сундуке. Всего там находилось 500 тысяч рупий — около 510,2 тысячи рублей.

Он увидел, что его средства пропали, когда пошел за брать деньги на текущие расходы. Мужчина раскрыл сундук и увидел, что он кишит насекомыми. Они прогрызли большие дыры в пачках купюр. Деньги теперь невозможно использовать.

У местного жителя и его семьи не было счетов в банке, они пользовались исключительно наличными. Теперь Джамалайа обратился в полицию и рассказал свою историю. Там ему обещали помочь.