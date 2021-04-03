NASA запечатлело на фото впечатляющую туманность

Телескоп «Хаббл» сфотографировал туманность Вуаль. Это огромный остаток сверхновой в созвездии Лебедя. Специалисты по новому методу обработали снимок, на котором появились мелкие детали — тонкие нити ионизированного газа.

Туманность сфотографировала Hubble Wide Field Camera 3. На снимок наложили пять разных фильтров и потом сделали инновационную постобработку. Синим цветом на фото окрашены выбросы дважды ионизированного кислорода, а красным - ионизированного водорода и азота.

По данным из открытых источников, туманность Вуаль открыл 5 сентября 1784 года английский астроном и композитор Уильям Гершель. Она образовалась от пяти до восьми тысяч лет назад после взрыва звезды. Ученые оценивают расстояние до Вуали в 2400 световых лет.

В начале марта ровер NASA Perseverance, который сел на Марс 18 февраля, прислал на Землю первые снимки с поверхности Красной планеты.