29 декабря 2022, 09:18
NASA заявило о совместном с Роскосмосом изучении вариантов возвращения экипажа МКС
Представитель NASA Хампфрис: США и РФ продолжат работу над возвращением экипажа МКС
NASA и Роскосмос намерены продолжить изучать варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом РИА «Новости» сообщила представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.
«NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой», — сказала Хампфрис.
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По ее словам, экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии и выполняет ремонтные и исследовательские работы.
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Однако Хампфрис не стала уточнять, просила ли российская сторона содействовать в возвращении космонавтов после аварии на «Союзе», и не стала раскрывать, какие варианты вызволения экипажа существуют.
Ранее журналисты спросили, рассматривается ли возможность использования корабля Crew Dragon компании SpaceX для возвращения части космонавтов.
Тем временем в Роскосмосе обсудили ситуацию с кораблем. Комиссия заслушала заключения двух рабочих групп. Удалось установить, что разгерметизация внешнего контура системы охлаждения произошла из-за «внешнего механического повреждения».
В госкорпорации уточнили, что организационные решения по поврежденному кораблю «Союз МС-22» примут в январе 2023 года.
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