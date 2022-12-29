Мир 29 декабря 2022, 09:18 NASA заявило о совместном с Роскосмосом изучении вариантов возвращения экипажа МКС Представитель NASA Хампфрис: США и РФ продолжат работу над возвращением экипажа МКС Роскосмос

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NASA и Роскосмос намерены продолжить изучать варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом РИА «Новости» сообщила представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.

«NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой», — сказала Хампфрис.

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По ее словам, экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии и выполняет ремонтные и исследовательские работы.

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Однако Хампфрис не стала уточнять, просила ли российская сторона содействовать в возвращении космонавтов после аварии на «Союзе», и не стала раскрывать, какие варианты вызволения экипажа существуют.

Ранее журналисты спросили, рассматривается ли возможность использования корабля Crew Dragon компании SpaceX для возвращения части космонавтов.

Тем временем в Роскосмосе обсудили ситуацию с кораблем. Комиссия заслушала заключения двух рабочих групп. Удалось установить, что разгерметизация внешнего контура системы охлаждения произошла из-за «внешнего механического повреждения».

В госкорпорации уточнили, что организационные решения по поврежденному кораблю «Союз МС-22» примут в январе 2023 года.