NASA заявило, что действия Китая угрожают безопасности населения Земли

КНР не поделилась данными о траекториях полетов ракет-носителей «Чанчжэн-5B». Об этом в Twitter-аккаунте глава NASA Билл Нельсон.

По его словам, делиться такой информацией необходимо. Это помогает прогнозировать риски падения на Землю космического мусора.

«Китайская Народная Республика не поделилась данными о траектории ракеты Long March 5B, которая вернулась на Землю», — сообщил Нельсон.

По его словам, все космические державы обязаны соблюдать правила. В частности — делиться подобной информацией. Это позволяет делать более точные расчеты и корректнее прогнозировать риски падения космического мусора в зоны проживания людей.

Ранее представители NASA анонсировали скорое заключение соглашения о перекрестных полетах на МКС с Россией. Таким образом, астронавты РФ и США поучаствуют в рейсах со смешанным составом экипажей.