NASA заявило, что действия Китая угрожают безопасности населения Земли
NASA обвинило Китай в утаивании данных о полете ракеты Long March 5
КНР не поделилась данными о траекториях полетов ракет-носителей «Чанчжэн-5B». Об этом в Twitter-аккаунте глава NASA Билл Нельсон.
По его словам, делиться такой информацией необходимо. Это помогает прогнозировать риски падения на Землю космического мусора.
«Китайская Народная Республика не поделилась данными о траектории ракеты Long March 5B, которая вернулась на Землю», — сообщил Нельсон.
По его словам, все космические державы обязаны соблюдать правила. В частности — делиться подобной информацией. Это позволяет делать более точные расчеты и корректнее прогнозировать риски падения космического мусора в зоны проживания людей.
Ранее представители NASA анонсировали скорое заключение соглашения о перекрестных полетах на МКС с Россией. Таким образом, астронавты РФ и США поучаствуют в рейсах со смешанным составом экипажей.