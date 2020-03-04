NASA: в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид

По данным издания, астероид подойдет к планете ближе всего 29 апреля. Специалисты установили, что он будет находиться в 6,29 миллиона километров от Земли.

Диаметр космического объекта составляет от 1,8 до 4,1 километра. Астероид считается опасным, так как траектория его полета пересекает земную орбиту. Он совершает оборот вокруг Солнца за 3,68 земных года.

В феврале специалисты исключили столкновение с Землей астероида под номером 163373. Они выразили уверенность, что космическое тело пройдет на большой дистанции от планеты и не представит опасности для людей.

«Для науки интересное, а в практическом плане неопасное», — обозначили исследователи.

Группа американских ученых разработала компьютерную программу, которая поможет избежать столкновения с астероидом. Они предложили использовать технику, способную менять траекторию полета.

«Основной физический принцип похож на игру в бильярд», — передает слова ученых из Массачусетского технлогического института MIT News.