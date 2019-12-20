NASA: стыковка Starliner с МКС отменена

По словам Брайденстайна, вопрос о стыковке с Международной космической станцией снят с повестки, поскольку корабль Starliner отработал чрезмерное количество топлива.

Отмечается, что это космическое судно разработала корпорация Boeing. Оно весит 13 тонн и рассчитано на пребывание семи астронавтов. Максимальное время, которое корабль может находиться в полете — 60 часов.