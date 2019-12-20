    20 декабря 2019, 20:25

    NASA: стыковка Starliner с МКС отменена

    Артур Блянихов

    Глава NASA Джеймс Брайденстайн предупредил об отмене стыковки американского корабля Starliner с МКС. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой сайт космического агентства.

    По словам Брайденстайна, вопрос о стыковке с Международной космической станцией снят с повестки, поскольку корабль Starliner отработал чрезмерное количество топлива.

    Отмечается, что это космическое судно разработала корпорация Boeing. Оно весит 13 тонн и рассчитано на пребывание семи астронавтов. Максимальное время, которое корабль может находиться в полете — 60 часов.